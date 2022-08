Knorr-Bremse: Steigende Energiekosten veranlassen Gewinnrückgang

Werbung



Der börsennotierte Automobilzulieferer Knorr-Bremse veröffentlicht seine Ergebnisse zum zweiten Quartal, steigende Energiekosten und Lieferengpässe haben einen Gewinnrückgang zu verantworten. Knorr-Bremse ging dennoch positiv aus dem Quartal hervor. Außerdem: Relative Stärke und Momentum mit dem Trendkompass nutzen!



Der in München ansässige Automobilzulieferer Knorr-Bremse stellte die neue Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Mit einem operativen Gewinnrückgang im ersten Halbjahr von 495 Millionen Euro auf 365 Millionen Euro, schmälern sich die Aussichten dem Jahresende hinzu. Der Umsatz konnte dennoch das Vorjahresergebnis von 3,4 Milliarden Euro halten. Nichts desto trotz führen die anhaltenden Unruhen im Ukraine Russland Konflikt zu einer Margenschmälerung in den Büchern. Die Unternehmensführung bergründet den Rückgang mit hohen Belastungen in den Versorgungsketten, mit zugleich steigenden Sorgen einer Rohstoffrationierung. Darüber hinaus ist der wichtigste Absatzmarkt China, pandemiebedingt allmählich im Rückgang. Dennoch verzeichnet der Konzern mit 6,7 Milliarden Euro einen Auftragswert wie nie zuvor.





Mit dem HSBC Trendkompass können Sie Börsenentwicklungen erkennen und Trend-Aktien ausfindig machen. Langfristige und kurzfristige Trendindikatoren werden in nur einer Darstellung kombiniert. Im Diagramm werden die Relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX©, DAX©-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird in der Regel an jedem Mittwoch aktualisiert.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?