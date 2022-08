Politik und Börse sind normalerweise zwei paar Schuhe. Kaum ein Vorstand, der sich in Geschäfts- oder Zwischenberichten bzw. via Social Media mit einer dezidierten Meinung zu brisanten Themen aus der Parteipolitik äußert. Bloß nicht anecken und möglicherweise einen Shitstorm riskieren. Wolfgang Trier, CEO von Softing, ist da anders. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, ... The post Softing: Nie dagewesener Orderboom appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...