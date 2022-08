Die Aktie von Plug Power steigt und steigt. Und es könnte dank eines neues US-Gesetzes so weitergehen. Von Matthias Fischer. Die Aktie des US-Wasserstoff-Unternehmens Plug Power hat sich allein in den letzten drei Monaten verdoppelt. Sowohl das Unternehmen als auch Analysten sind der Meinung, dass das aber noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. So hat Plug Power Chef Andrew Marsh gerade prophezeit, dass der Wasserstoff-Boom in den USA jetzt erst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...