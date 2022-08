Original-Research: va-Q-tec AG - von Montega AG



Unternehmen: va-Q-tec AG

ISIN: DE0006636681



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.08.2022

Kursziel: 31,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Q2: Profitabilitätsverbesserung nach verhaltenem Jahresstart - Anhaltender Rückenwind in H2 erwartet



va-Q-tec hat gestern Finanzkennzahlen für H1 2022 veröffentlicht, die nach dem ergebnisseitig verhaltenen ersten Quartal nun sowohl mit Blick auf die Top- als auch die Bottom-Line im Rahmen unserer Erwartungen liegen.

Nachfrage nach innovativen Kühllösungen gestiegen: Im ersten Halbjahr erzielte va-Q-tec einen Umsatz von 55,4 Mio. Euro (+17,2% yoy) und konnte somit im zweiten Quartal das starke Vorjahreswachstum nochmals deutlich überbieten (27,4 Mio. Euro; +10,0% yoy). Positiv entwickelten sich wie erwartet die Segmente Dienstleistungen (Konzernanteil: 46,7%) und Systeme (31,4%), die in H1 um 30,0% yoy bzw. 20,9% yoy zulegen konnten. Folglich erzielte va-Q-tec mit Produkten für die sog. TempChain eine Umsatzsteigerung oberhalb des Konzernwachstums, was u.E. die langfristigen Wachstumschancen des Unternehmens verdeutlicht. Das Geschäft mit Vakuumisolierungsprodukten (19,1%) war hingegen aufgrund der starken Vorjahresperformance um ca. 15% yoy rückläufig.



Ergebnis ggü. Vorjahresquartal gesteigert: Auf H1-basis verbuchte va-Q-tec ein EBITDA von 9,1 Mio. Euro (+0,1% yoy). Wie erwartet konnte damit die Profitabilität aus dem vorigen Halbjahr nicht wiederholt werden (EBITDA-Marge: 16,5%; -2,8 PP yoy). Ausschlaggebend hierfür ist jedoch der Margenrückgang im ersten Quartal (13,8%; -6,7 PP yoy), der vor allem durch externe Faktoren wie gestiegene Energie- und Transportkosten bedingt war. Auch wenn diese Effekte im zweiten Quartal weiterhin einen Einfluss auf die Profitabilität hatten, konnte das EBITDA in Q2 trotzdem um 16,1% yoy auf 5,3 Mio. Euro gesteigert werden (19,2%; +0,6 PP yoy). Wesentliche Treiber hierfür waren u.a. eine intensivierte Kostendisziplin sowie der fortgesetzte Wachstumstrend im Segment Dienstleistungen, welches u.E. eine EBITDA-Marge von ca. 43% in Q2 erzielte (Vj.: ca. 41,5%). Außerdem haben sich Währungseffekte in Höhe von 2,7 Mio. Euro positiv auf die Profitabilität ausgewirkt.



Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt: Für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand seine Guidance (Umsatzwachstum von 10,5% bis 17,2% yoy; gleichbleibende bis leicht steigende EBITDA-Marge). Für die Entwicklung im zweiten Halbjahr ist das Unternehmen indes optimistisch. So verzeichnet das Unternehmen auch aufgrund gestiegener Erzeugerpreise eine erhöhte Nachfrage in den margenstarken Segmenten Dienstleistungen und Systeme. Exemplarisch für den Kundenmehrwert der Lösungen von va-Q-tec ist die Implementierung des "va-Q-trays" bei einer bayerischen Bäckerei, die durch die Produkteinführung täglich ca. 320 kWh Strom pro Tag einsparen konnte. Auch andere Produktentwicklungen wie u.a. in Zusammenarbeit mit Lufthansa Cargo unterstreichen für uns das Wachstumspotenzial des hochprofitablen Dienstleistungssegments. Folglich erhöhen wir unsere Umsatzprognose und positionieren uns nunmehr mittig innerhalb der angegebenen Bandbreite. Für das operative Ergebnis erwarten wir unverändert eine EBITDA-Marge von 18,2%.



Fazit: Im zweiten Quartal konnte va-Q-tec die Profitabilität wieder erfreulich steigern. In H2 sollte die Umsatz- und Ergebnisdynamik weiter zunehmen. Wir bestätigen das Rating "Kaufen" mit einem Kursziel von 31,00 Euro.







