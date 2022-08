Amazon ist an der Börse aufgetaucht. Seit dem Tief im Mai hat die Aktie 43 Prozent zugelegt, nun notiert Amazon knapp unterhalb der 200-Tage-Linie, womit ein starkes Kaufsignal zum Greifen nah ist. Der Abstand zum S&P 500 ist zusammengeschmolzen. Schafft Amazon in diesem Jahr - wie so oft - Outperformance?Amazon ist seit 1997 an der Börse. Seitdem war die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten 15mal besser als der S&P 500. 14mal schlug Amazon den Index um mindestens 20 Prozentpunkte.Die letzte ...

