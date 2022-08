FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler Truck nach Quartalszahlen von 30 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Lkw- und Bushersteller sollte in der zweiten Jahreshälfte von seinem gut gefüllten Auftragsbuch, den bereits vorgenommenen oder angekündigten Preiserhöhungen sowie einer besseren Verfügbarkeit von Halbleitern profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die aktuelle wirtschaftliche Lage sowie der anhaltende Mangel an LKW-Fahrern könnten jedoch den Auftragseingang und damit die Entwicklung in den Folgejahren belasten./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2022 / 13:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2022 / 13:31 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DTR0CK8

