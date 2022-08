In der Schiedsklage gegen Bayer gibt es nun Erleichterung für den Konzern und die Anleger: Die Klage wurde vom Schiedsgericht abgewiesen. Der Kurs der Bayer-Aktie geht zum Wochenende gen Norden. Klage abgewiesen Wie Bayer am heutigen Freitag in einer Pressemitteilung verkündete, begrüße man die Klageabweisung durch das Schiedsgericht. Der Chemiekonzern BASF hatte 2019 Schadensersatz gefordert, nachdem Bayer in den Jahren zuvor Bereiche des Geschäfts ...

