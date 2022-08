Die Märkte beben weiter - Anleger flüchten sich in sichere Häfen. Doch wo findet man diese? Am besten in Warren Buffetts Portfolio. Das offenbart zwei Aktien, die sofort für Stabilität und Sicherheit sorgen. Von Jennifer Senninger. "Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind", lautet eine alte Börsenweisheit von Warren Buffett (91). Das Orakel von Omaha weiß, wovon es spricht: Seit 1965 ist Buffett CEO seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...