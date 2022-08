In einem schwierigen Marktumfeld hat sich die ThyssenKrupp AG (ISIN: DE0007500001) im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021/2022 erneut gut behauptet. Trotz der anhaltenden Herausforderungen durch den Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie sowie Störungen in den globalen Lieferketten konnte die Unternehmensgruppe ihre Auftragseingänge von April bis Juni um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 10,0 Mrd € steigern. Der Umsatz verbesserte sich um 26 Prozent auf 11,0 Mrd €. Das Bereinigte EBIT konnte thyssenkrupp auf 721 Mio € nahezu verdreifachen (Vorjahr: 266 Mio €). Treiber der positiven ...

