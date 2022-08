Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu HELMA Eigenheimbau AG



Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG

ISIN: DE000A0EQ578



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.08.2022

Kursziel: 82,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



HELMA erzielt Rekordergebnis, doch Herausforderungen bleiben

HELMA hat gestern die Zahlen für das erste Halbjahr 2022 vorgelegt, die trotz eines herausfordernden Marktumfelds Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis markieren.



Preisanhebungen stützen Topline: In H1 erzielte HELMA Umsatzerlöse i.H.v. 169,2 Mio. Euro, was einem Zuwachs von 4,9% gegenüber dem Vorjahresvergleichswert entspricht. Das Segment Individuell legte dabei mit +6,4% yoy auf 86,4 Mio. Euro etwas stärker zu als der Bereich Vorgeplant, in dem die Erlöse um 3,4% yoy auf 82,8 Mio. Euro stiegen. Wir gehen jedoch davon aus, dass dies in beiden Segmenten einen leichten Rückgang in der Zahl der verkauften Einheiten widerspiegelt und das Wachstum vor dem Hintergrund höherer Baukosten durch eine Anhebung der allgemeinen Verkaufspreise seitens HELMA (MONe: ca. +11% in H1) zustande kam. Der Auftragsbestand lag mit 383,6 Mio. Euro gleichwohl signifikant über dem Vorjahr (30.06.2021: 266,8 Mio. Euro) und verdeutlicht damit die u.E. intakte Nachfrage, die u.a. durch wachsende Inflationsängste sowie eine weiterhin zu geringe Wohnungsbautätigkeit in Deutschland strukturell begünstigt werden sollte.



Marge gesteigert: Das EBIT legte angesichts einer verbesserten Rohertragsmarge (+60 BP yoy) bei gleichzeitig u.a. nur moderat gestiegenen Personalkosten (Quote: +30 BP yoy) überproportional auf 14,0 Mio. Euro zu, was einem respektablen Margenanstieg auf 8,3% gleichkommt (Vj.: 12,7 Mio. Euro bzw. 7,8%). Bei etwas höheren Finanzierungskosten (-0,6 Mio. Euro vs. Vj.: -0,3 Mio. Euro) sowie einer temporär auf 33,7% gestiegenen Steuerquote (Vj.: 30,2%) verblieb ein Periodenergebnis von 8,9 Mio. Euro bzw. ein EPS von 2,23 Euro (Vj.: 2,17 Euro). Die Finanzierungskosten liegen laut HELMA mit 2,10% jedoch sehr deutlich unter jenen der relevanten Wettbewerber und die Steuerquote zeigte sich infolge einer Anhebung der Gewerbesteuerhebesätze in H1 2022 über Gebühr erhöht und sollte sich ab 2023 bei 31,5% wieder normalisieren.



Potenzial unverändert, aber Umsetzbarkeit wird gebremst: Nach H1 beliefen sich die zum Niederstwertprinzip bilanzierten Projektgrundstücke sowie weitere vertraglich gesicherte Areale auf in Summe 307,6 Mio. Euro. Damit geht für das Bauträgergeschäft laut HELMA auf Basis aktueller Preise ein Erlöspotenzial von 2,084 Mrd. Euro einher. Die internen Voraussetzungen der diesbezüglichen Projektstarts liegen vor, allerdings erachtet der Vorstand das aktuelle Marktumfeld angesichts von Materialengpässen und höheren Baukosten als zu herausfordernd, als dass das ursprünglich erwartete Verkaufstempo realisiert werden kann. Die Guidance für 2022 wurde daher auf einen Umsatz von 360 Mio. Euro sowie ein EBT von 30,0 Mio. Euro konkretisiert (zuvor: 360-380 Mio. Euro bzw. 30-33 Mio. Euro). Wir hatten uns bereits defensiv positioniert und passen unsere Prognosen für 2022 nur moderat an. Das für H2 notwendige Erlösvolumen von rund 190 Mio. Euro sowie die Verteidigung der Marge (H2/21: 8,7%) trauen wir HELMA angesichts der üblicherweise stärkeren Saisonalität in der zweiten Jahreshälfte zu. Abzuwarten bleibt, inwieweit eine drohende Rezession das Mittelfristziel (2024e: Umsatz >400 Mio. Euro) gefährden würde. Wir halten die Zielsetzung weiter für erreichbar, reduzieren die Erwartungen aber etwas.

Fazit: HELMA verfügt weiter über viel Potenzial, das sich jedoch in etwas geringerem Tempo realisieren dürfte. Wir bestätigen das Rating "Kaufen" mit neuem Kursziel von 82,00 Euro.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25039.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°