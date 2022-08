News von Trading-Treff.de Coinbase Aktienanalyse: Abhängig vom Bitcoin aber doch mit weiteren Ideen am Start hat das Unternehmen mittlerweile 100 Millionen Kunden. Coinbase-Umsätze schwanken stark Über Coinbase hatten wir bereits vor wenigen Wochen gesprochen. Das Unternehmen gilt als Pionier des Kryptohandels an der Börse. Auch wenn es weitere Anbieter für das Trading von Bitcoin, Ethereum & Co gibt, ist Coinbase das einzige börsennotierte Unternehmen. ...

