Unternehmen: Wüstenrot und Württembergische AG

ISIN: DE0008051004



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.08.2022

Kursziel: 23,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



H1: Konzernergebnis nach starkem Vorjahr wie erwartet rückläufig - Bausparkasse mit historischem Rekord-Neugeschäft



W&W hat heute Zahlen für die erste Jahreshälfte veröffentlicht und die am 31. März herausgegebene Prognose erneut bestätigt.



[Tabelle]



In Q2 reduzierte sich der Konzernüberschuss auf 39,4 Mio. Euro (-57,1% yoy). Zurückzuführen ist dies u.a. auf das deutlich negative Finanzergebnis (-952,2 Mio. Euro yoy) infolge der schlechten Kapitalmarktperformance sowie des gestiegenen Zinsniveaus. So ist die GuV seit 2018 durch Bewertungsgewinne und -verluste (IFRS 9) einer erhöhten Volatilität ausgesetzt.



Im Segment Sachversicherung erhöhten sich die Bruttobeiträge in H1 um +7,7% yoy, was insbesondere im anhaltend starken Firmenkundengeschäft (+20,1% yoy) begründet ist. Das leicht rückläufige Neugeschäft (-3,2% yoy; Anteil Kfz: 53%) zeigt sich hingegen von Lieferkettenverwerfungen in der Automobilbranche belastet. So ist die Anzahl neuzugelassener Pkw nach KBA-Angaben hierzulande seit März im Vorjahresvergleich rückläufig. Die überaus starken Vertriebserfolge der Digitalmarke Adam Riese halten angesichts eines Wachstums auf > 300.000 Kunden hingegen an (vs. rund 250.000 Ende 2021).



Der Bereich Wohnen überzeugte in Q2/22 v.a. mit einem Rekord-Wachstum des Brutto-Bausparneugeschäfts (Unterschrift ausreichend) von +62,7% yoy. Die noch unterproportionale Zunahme des nachgelagerten Netto-Neugeschäfts von +11,1% yoy (bezahlte Abschlussgebühr erforderlich) verdeutlicht einmal mehr die Trendwende der Wüstenrot Bausparkasse. Infolge enorm gestiegener Bauzinsen (YTD: +2,7 PP; Quelle: Interhyp) erlebt der Bausparvertrag derzeit eine Renaissance als Zinsabsicherungsinstrument.

In der Personenversicherung waren die Neubeiträge in der ersten Jahreshälfte vor allem infolge eines geringeren Umfangs an neuen Einmalbeitragsversicherungen (-39,1% yoy; Anteil: 86%) mit -35,9% yoy stark rückläufig. Infolgedessen reduzierten sich ebenso die gebuchten Bruttobeiträge auf 1.138,2 Mio. Euro (-4,3% yoy). Zudem führte die aktive Umschichtung des Anleiheportfolios zwar zu höheren Wiederanlagerenditen, belastete aber temporär das bereichsspezifische Veräußerungsergebnis (-43,0% yoy).



Jahresziele bestätigt: W&W hat die Guidance für 2022 bestätigt und avisiert nach wie vor einen Konzernüberschuss in Höhe von rund 250 Mio. Euro. Der implizierte yoy-Rückgang (2021: 352,2 Mio. Euro) ist dabei in einem normalisierten Finanzergebnis begründet und kein Zeichen einer operativen Schieflage. So ist die GuV seit 2018 durch Bewertungsgewinne und -verluste gehaltener Finanzinstrumente einer erhöhten Volatilität ausgesetzt. W&W unterstellt in der Planung ein zum Jahresende unverändertes Kapitalmarktniveau.



Fazit: Die Halbjahreszahlen von W&W liegen im erwarteten Rahmen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 23,00 Euro.







