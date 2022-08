Featured Snippets sind anfällig für Desinformation, Fake News oder dafür, Informationen fälschlicherweise in Verbindung zu setzen. Google Mum soll das in Zukunft vermindern. Google Mum erkennt Konsens qualitativer Medien Featured Snippets mit ihren Snippet Callouts vermitteln innerhalb von einem Augenblick, dass es auf die gestellte Frage eine faktische Antwort gibt. Die Snippet Callouts sind dabei die fett gedruckten und großen Wörter oberhalb eines Featured Snippets, die tatsächliche Kurzantwort also. Damit diese Antworten verlässlicher werden, werden sie nun zusätzlich von Google Mum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...