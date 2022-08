Mit dem Sprichwort "Not your Keys, not your Coins" warnen Krypto-Fans einander vor zentralen Dienstleistern wie Coinbase. Denn sollte es zu einer Insolvenz kommen, könnten Kund:innen leer ausgehen. Was Anleger:innen dazu wissen müssen, erklärt Krypto-Anwalt Alireza Siadat. Wer Kryptowährungen kauft, ist nicht nur den hohen Preisschwankungen am Markt ausgesetzt, sondern trägt meist auch das Risiko für den Ausfall selbst. Gesehen haben wir das im aktuellen Bärenmarkt bereits bei mehreren Dienstleistern wie dem Krypto-Kreditgeber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...