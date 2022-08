Verdi ruft zu Streik bei Amazon auf!

Werbung



Die Gewerkschaft Verdi hat zum Streik bei Amazon aufgerufen, um endlich einen Flächentarif durchzudrücken.



Im Amazon-Verteilzentrum Bad Hersfeld soll der Gewerkschaft Verdi nach erneut gestreikt werden. Ziel des Streiks ist es den seit Jahren erwünschten Flächentarifvertrag des Versand-und Einzelhandels oder einen Haustarif beim US-Riesen Amazon durchzusetzen. Zurzeit wendet Amazon ein eignes Lohnmodell an. Grund für den Aufruf zum Streik sind die Belastungen der Mitarbeiter durch die steigende Inflation und die dahingehend steigenden Verbraucherpreise. Da Amazon seine Prime Mitgliedschaft aufgrund der steigenden Kosten um 28 Prozent erhöht, wollen die Mitarbeiter im Verteilzentrum dementsprechend ebenfalls höher entlohnt werden. Momentan zahlt der Tech-Gigant in Deutschland 12 Euro Stundenlohn plus etwaige Extras.





