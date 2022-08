DJ MÄRKTE EUROPA/Versöhnlicher Wochenausklang - Flutter fliegen

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Freitag nach oben. Der DAX steigt am Nachmittag um 0,5 Prozent auf 13.771 Punkte, er notierte mit 13.812 Zählern bereits auf einem Zweimonatshoch. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,3 Prozent auf 3.769 Punkte an. Die Aktie des irischen Wett- und Glücksspielanbieters Flutter Entertainment legt nach Zahlen um knapp 12 Prozent zu.

In der heißen Phase der Berichtssaison in Europa ging es für die Indizes in den vergangenen drei Wochen schrittweise nach oben. Die von vielen Marktteilnehmern befürchteten negativen Auswirkungen der Lieferkettenprobleme, hoher Inputpreise wie auch steigender Energiekosten auf die Unternehmensgewinne blieben bislang größtenteils aus. So konnten nach Aussage der Marktstrategen der Helaba in der weit vorangeschrittenen Quartalsberichtssaison 72 Prozent der DAX-Unternehmen mit ihren Nettoergebnissen positiv überraschen. Selbst Verfehlungen der Gewinnziele wurden selten bestraft. Dies ist ein Indiz dafür, dass Anleger mit Schlimmerem gerechnet haben.

Zunehmend weniger Impulse kommen nun von der Berichtssaison in Deutschland. Sie läuft langsam aus und konzentriert sich auf kleinere Unternehmen.

Bayer muss BASF für Monsanto-Saatgutgeschäfte nichts zahlen

Bayer muss dem BASF-Konzern keinen Schadensersatz im Zusammenhang mit dem vor Jahren vereinbarten Verkauf von Saatgutgeschäften leisten. Der von BASF angerufene Internationale Schiedsgerichtshof (ICC) in Paris hat die Klage des Ludwigshafener Chemieriesen jetzt abgewiesen, wie beide Seiten bestätigten. Bayer musste sich im Zusammenhang mit der Monsanto-Übernahme Mitte 2018 aus Wettbewerbsgründen von Teilen seines Agrargeschäft trennen. Für insgesamt 7,4 Milliarden Euro erwarb BASF damals die Mehrzahl der Saatgutgeschäfte von Bayer wie Raps, Baumwolle und Soja. BASF monierte anschließend, Bayer habe laufende Kosten in diesen Geschäften nicht ausreichend offengelegt und verlangte Schadensersatz. Dabei soll es um eine Summe von 1,7 Milliarden Euro plus Zinsen gegangen sein, wie ein Insider sagte. Die Bayer-Aktie machte nach Bekanntwerden der Entscheidung einen Sprung und zeigt sich gegen Mittag mit einem Plus von 4,9 Prozent als stärkster Wert im DAX, BASF legen um 1,6 Prozent zu.

Zum Wochenschluss erholen sich die Reise- und Freizeittitel in Europa kräftig, deren Stoxx-Subindex mit einem Plus von 3 Prozent die Gewinnerliste anführt. Die Ergebnisse zum ersten Halbjahr des irischen Wett- und Glücksspielanbieters Flutter Entertainment sind besser als erwartet ausgefallen, hauptsächlich durch ein überraschend starkes US-Geschäft. Im Ausblick sehe Flutter den US-Umsatz um 19 Prozent über dem Konsens. Dazu stützten Aussagen des Unternehmens, nach denen die Ausgabenfreude der Konsumenten nicht nachlasse.

Südzucker (+3%) und Cropenergies (+3,1%) haben derweil ihre Jahresprognosen erhöht. Bei der Muttergesellschaft Südzucker habe sich die Profitabilität weiter verbessert. Denn während die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr unverändert gesehen wird, hat der Konzern die Spanne der Gewinnschätzungen nach oben genommen. Das operative Konzernergebnis soll auf 450 bis 550 (zuvor: 400 bis 500) Millionen Euro steigen. Gewinntreiber ist der Anstieg der Ethanol-Preise bei Cropenergies.

Freenet fester - Citi lobt Gewinnüberraschungen

Freenet steigen um 3,1 Prozent. Die am Vorabend vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal hätten vor allem beim Gewinn überrascht, heißt es. Entsprechend hat Freenet die Prognose für das Jahr erhöht. Auch der Cashflow legte stark zu. Die Analysten der Citi unterstreichen dies: Während der Umsatz leicht unter Erwartung lag, schlug das EBITDA die Erwartung um 3,9 Prozent und der freie Cashflow um 3,5 Prozent. Dies sei bereits das fünfte Quartal in Folge, in dem Freenet hierbei überrascht habe, und dies jeweils ohne Einbeziehung von Einmaleffekten.

Uniper legen um 8,4 Prozent zu. Hier treibt die Aussicht auf eine mögliche Behebung der Gas-Knappheit. "Das sind zwar erst Pläne, aber jede Aussicht auf Versorgungssicherheit im Winter treibt", sagt ein Händler. Uniper erwäge gemäß Presseberichten einen Ringtausch beim Flüssiggas, bei dem Asien Gas aus Australien erhält und Europa dafür aus den USA.

Als "belastend für das Sentiment" werten die UBS-Analysten die Aussagen von Knorr-Bremse zu der Geschäftsentwicklung in China. Der Ausblick, dass es dort zu einem weiteren Umsatzrückgang im Schienenverkehr bis 2025 komme, belaste. Die Aussagen auf der Anlystenkonferenz konnten den Abverkauf nicht aufhalten, die Aktie verliert 11,2 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.773,32 +0,4% 16,27 -12,2% Stoxx-50 3.662,26 +0,3% 11,15 -4,1% DAX 13.784,22 +0,7% 89,71 -13,2% MDAX 27.917,00 +0,1% 20,84 -20,5% TecDAX 3.199,89 +0,2% 5,79 -18,4% SDAX 13.218,74 +0,2% 22,08 -19,5% FTSE 7.491,60 +0,3% 25,69 +1,1% CAC 6.550,30 +0,1% 5,63 -8,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,97 +0,00 +1,15 US-Zehnjahresrendite 2,85 -0,04 +1,34 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:25 Uhr Do, 17:42 Uhr % YTD EUR/USD 1,0265 -0,6% 1,0317 1,0338 -9,7% EUR/JPY 137,13 -0,1% 137,48 137,12 +4,8% EUR/CHF 0,9668 -0,5% 0,9717 1,0645 -6,8% EUR/GBP 0,8471 +0,1% 0,8464 0,8459 +0,8% USD/JPY 133,58 +0,4% 133,27 132,65 +16,1% GBP/USD 1,2116 -0,7% 1,2189 1,2222 -10,5% USD/CNH (Offshore) 6,7388 -0,1% 6,7371 6,7373 +6,1% Bitcoin BTC/USD 23.813,04 -1,6% 23.955,21 24.434,02 -48,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,54 94,34 -3,0% -2,80 +27,9% Brent/ICE 97,58 99,60 -2,0% -2,02 +31,0% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 206,68 208,10 -0,7% -1,44 +243,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.794,83 1.790,00 +0,3% +4,83 -1,9% Silber (Spot) 20,53 20,32 +1,0% +0,21 -11,9% Platin (Spot) 953,62 959,60 -0,6% -5,98 -1,7% Kupfer-Future 3,64 3,71 -1,7% -0,06 -17,8% YTD zu Vortagsschluss ===

