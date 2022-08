Nanning, China (ots/PRNewswire) -Kürzlich wurden das grenzübergreifende E-Commerce-Erlebniszentrum und das E-Commerce-Zentrum für den öffentlichen Dienst von Jingxi in Baise im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang-Nationalität eingeweiht. Dieses neue Modell des grenzüberschreitenden elektronischen Geschäftsverkehrs wird dazu beitragen, die Betriebs- und Verwaltungskosten von Unternehmen im grenzübergreifenden Handel zu senken, den grenzübergreifenden Handel zu erleichtern und die für Jingxi charakteristischen landwirtschaftlichen Erzeugnisse "zu globalisieren, ihre Märkte zu erweitern und weltweit zu verkaufen".Deng Peibin, Vorsitzender von Guangxi Jingxi Ruitai Food Co., Ltd., erklärte, das Unternehmen habe in der Vergangenheit hauptsächlich Weißdorn und andere charakteristische landwirtschaftliche Produkte von Jingxi mit großen Früchten über Offline-Kanäle verkauft. Jetzt könnten über die grenzübergreifende E-Commerce-Plattform von Jingxi mehr Produkte an die ganze Welt verkauft werden. Laut den Daten des E-Commerce-Büros von Jingxi haben sich die E-Commerce-Transaktionen in Jingxi in der ersten Hälfte des Jahres 2022 weiter verbessert. Die Netzwerkverkäufe von ländlichen Produkten beliefen sich auf 9.440.000 RMB.Wie die Werbeabteilung der Stadt Jingxi betont, liegt Jingxi in der Nähe der chinesisch-vietnamesischen Grenze. Der Hafen von Longbang ist einer der erstklassigen nationalen Häfen Chinas. Seit er 2021 zu einem internationalen Hafen wurde, können Menschen, Güter und Fahrzeuge aus der ganzen Welt über den Hafen von Longbang in das Land ein- oder ausreisen. Das grenzübergreifende E-Commerce-Erlebniszentrum von Jingxi wird sich auf den Hafen von Longbang stützen, um öffentliche Dienstleistungsplattformen für den grenzübergreifenden E-Commerce und den digitalen Grenzhandel aufzubauen, die Effizienz der Zollabfertigung im Hafen zu verbessern, das grenzübergreifende Einkaufserlebnis zu verbessern, das Geschäftsumfeld zu optimieren und die wirtschaftliche Entwicklung des Hafens anzukurbeln.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=427329Bildunterschrift: Kunden erleben den "Online-Einkauf" im grenzübergreifenden E-Commerce-Erlebniszentrum von Jingxi.Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=427340Bildunterschrift: Kunden beim Einkauf im grenzübergreifenden E-Commerce-Erlebniszentrum von Jingxi.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1876655/1_Online_Purchasing.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1876639/2_Purchasing.jpgPressekontakt:Herr Zeng,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of Jingxi City, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158892/5295925