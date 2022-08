Den heutigen Handelstag beginnt Deutsche Bank mit einem kräftigen Anstieg. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund zwei Prozent im Gewinn. Damit kostet der Titel nun 9,06 EUR. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund 0,8 Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 9,13 EUR ausgebildet. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte ...

