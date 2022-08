Im ersten Jahr gab es 100 Veranstaltungen in 365 Tagen, die von 165.000 Menschen besucht wurden

In dieser Woche wird der einjährige Meilenstein der Eröffnung eines der technologisch fortschrittlichsten Veranstaltungsorte im Bereich des Live-Entertainments gefeiert, der rekordverdächtige Besucherzahlen und damit eine weltweite Spitzenposition bei den Kassenverkäufen erreicht hat.

Within only five months of operation, Coca-Cola Music Hall closed 2021 as one of the leaders in box office sales worldwide for theaters. Photo courtesy: ASM Global

Bis heute fanden in der Coca-Cola Music Hall 59 Konzerte und 43 private Veranstaltungen mit insgesamt mehr als 165.000 Besuchern statt.

Ron Bension, President und CEO von ASM Global, sagte: "Unsere Arbeit mit der Coca-Cola Music Hall ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass die Insel dazu bereit ist, weitere bedeutsame Allianzen von privaten und staatlichen Unternehmen für die Weiterentwicklung aller Sektoren zu fördern."

Seit ihrer Eröffnung sind in der Coca-Cola Music Hall mit einem Fassungsvermögen von 4.200 Plätzen unter anderem folgende Künstler aufgetreten: Ednita Nazario, Caramelos de Cianuro, El Gran Combo de Puerto Rico, Stryper, Jesse Joy, Louis Tomlinson, Gente de Zona, Toño Rosario, Ana Torroja, Camilo, Ilé, Alejandro Fernández, CNCO, Jerry Rivera, Manuel Turizo, Eladio Carrión, Noel Schajris, DJ Nelson Alberto Stylee, Melendi, Rosario, Nío García, RKM Ken-Y, Il Divo, Los Tres Pianistas, Myriam Hernández, Almost Queen und Barak.

Hier fanden auch der Miss World 2021 Internationale Schönheitswettbewerb und Comedy-Shows von Daniel "El Travieso" und "Sé lo tuyo!" mit Alexandra Fuentes und Raymond Arrieta statt.

Das dreistöckige Veranstaltungszentrum, eines der ersten in der Branche ohne Bargeld, verfügt über das modernste Soundsystem der Welt und das fortschrittlichste stationäre Beleuchtungssystem in Puerto Rico. Die Coca-Cola Music Hall hat in kürzester Zeit ein großes Team von internen Spezialisten zusammengestellt, die Kunden mit Inszenierungs-, audiovisuellen und akustischen Dienstleistungen zur Seite stehen, die alle im Mietpreis enthalten sind. Zu den weiteren Leistungen gehören hochmoderne Suiten, Umkleidekabinen, WLAN-Abdeckung, Kartenverkauf, Sicherheitsdienst, Platzanweiser und Reinigungsdienste, um nur einige zu nennen.

"Im Namen des gesamten Teams der Coca-Cola Music Hall danken wir den Bürgern für die Unterstützung, die wir in nur einem Jahr erhalten haben. Wir haben es geschafft, die Unterhaltungsindustrie in Puerto Rico florieren zu lassen. Wir haben der Welt gezeigt, dass wir ein erstklassiger Veranstaltungsort sind, und ich bin zuversichtlich, dass wir auch in den kommenden Jahren weiter wachsen werden", sagte Jorge L. Perez, ASM Global Regional Manager in Puerto Rico.

Aufgrund der strategischen Lage innerhalb des DISTRITO T-Mobile können die Besucher der Coca-Cola Music Hall vor und nach jeder Veranstaltung tolle Erlebnisse genießen. Der Erlebnisbereich umfasst mehrere Areale, darunter die Popular Plaza, eine offene Fläche mit hochmodernen LED-Bildschirmen, Restaurants, ein Aloft San Juan Hotel mit 177 Zimmern, Caribbean Cinemas VIP, den Toro Verde Urban Park mit Seilbahnen und vieles mehr.

"Die Coca-Cola Music Hall ist eine topmoderne Veranstaltungshalle, die mit den besten internationalen Veranstaltungsorten mithalten kann und sowohl Einheimischen als auch Besuchern ein einzigartiges Erlebnis bietet. Die Vielfalt und die Möglichkeiten der Einrichtungen sowie die Resonanz des Publikums waren der Schlüssel zum Erfolg des Veranstaltungsortes und von DISTRITO T-Mobile als führender Unterhaltungsort in Puerto Rico", sagte Francisco Mariani, General Manager von DISTRITO T-Mobile.

Die Geschäftsführerin der Puerto Rico Convention Center District Authority, Frau Mariela Vallines, fügte hinzu: "Der Convention District verfolgt einen ehrgeizigen Plan zur weiteren Verbesserung unserer Einrichtungen und zur Erweiterung des Unterhaltungsangebots für unsere Besucher. Alle unsere Einrichtungen haben sich als ideale Orte für private und öffentliche Veranstaltungen erwiesen. Dieser erste Jahrestag der Coca-Cola Music Hall macht deutlich, dass wir das Richtige tun, damit sich Puerto Rico sowohl in der Unterhaltungsindustrie als auch im Tourismus, in der Gastronomie und in anderen damit verbundenen Bereichen weiter entwickelt."

Nach nur fünf Monaten des Betriebs belegte die Coca-Cola Music Hall 2021 in den "Year-End"-Ergebnissen des Magazins Pollstar Platz 31 bei den Kassenumsätzen weltweit (Kategorie Theater).

"Wir danken den Künstlern und Produzenten dafür, dass sie die Coca-Cola Music Hall als idealen Ort für ihre Veranstaltungen ausgewählt haben, und auch unserem Partner PRISA Group und unseren Sponsoren: Coca-Cola, T-Mobile, Banco Popular de Puerto Rico, JetBlue, Visa, Evertec, Cervecera de Puerto Rico, Destileria Serralles, V. Suarez und dem Ticketing-Partner Ticketera. Wir setzen uns dafür ein, weiterhin ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm in einer sicheren Umgebung anzubieten. Dies ist ein Erfolg für ganz Puerto Rico", sagte Perez.

Auch die Öffentlichkeit kann an dieser großen Feier teilnehmen; die Coca-Cola Music Hall wird mehrere Wettbewerbe veranstalten. Interessenten können so oft sie wollen teilnehmen und müssen sich unter folgender Adresse anmelden: www.cocacolamusichallexperience.com. Zu den möglichen Preisen gehören ein Wochenendaufenthalt im Aloft San Juan Hotel in DISTRITO T-Mobile, Produktgeschenkkörbe und vieles mehr.

In der Coca-Cola Music Hall finden demnächst unter anderem folgende Veranstaltungen statt:

2022 12. August Coca-Cola Music Fest 13. August Coca-Cola Music Fest 20. August Natalia Jimenez 21. August Natalia Jimenez 28. August Yesenia Then 2. September Vicente Garcia 3. September Lilly Goodman 9. September Servando und Florentino 17. September Yolandita Monge 1. Oktober Shine Fest 6., 7. und 9. Oktober Mora 8. Oktober Firehouse Winger 21. Oktober Fiel a La Vega 28. Oktober La Secta All Stars 29. Oktober Limit-T 21 5. November Jorge Drexler 6. November Raphael 11. November Bomba Estereo 12. November Sebastian Yatra 20. November Miel San Marcos 23. November Pablo Alboran 2023 4. März Milly Quezada 13. Mai Maicol Manuel

