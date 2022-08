Mehrere chinesische Staatsunternehmen, darunter die China Life Insurance und der Ölriese Sinopec, haben am Freitag angekündigt, dass sie sich von der US-Börse zurückziehen wollen.Am Freitag gaben vier chinesischen Unternehmen in unterschiedlichen Erklärungen ihr Delisting von der New Yorker Stock Exchange bekannt. Das Delisting würde keine großen Verluste für die Unternehmen bedeuten, da das gehandelte Aktienvolumen in den USA "sehr gering" sei. Weiter werden sie aber ihre Börsennotierungen in Hongkong und auf dem ...

