Jetzt 3.000 Euro in den Buffett-REIT Store Capital (WKN: A12CRU) investieren? Genau das ist es, was ich machen möchte. Im Endeffekt habe ich bereits eine größere Position in dem Real Estate Investment Trust. Der erste Grund ist jedoch, dass ich mit zwei anderen Namen gleichziehen möchte. W. P. Carey und Realty Income sind gemessen an den Gesamtinvestitionen noch bedeutend größer. Wenn ich jetzt 3.000 Euro in Store Capital nachschieße, erhalte ich in etwa eine gleich große initiale Gesamtinvestition. ...

