E-Mail, Telefon und Computer - wenn es nach einigen Berühmtheiten gegangen wäre, würde es diese Technologien heute nicht mehr geben. Wir haben die krassesten Fehlprognosen der Tech-Geschichte mal zusammengetragen. Zukunftsprognosen haben eine lange Tradition. Analysten und selbsternannte Experten wagen gerne mal eine Aussage über die Zukunft - auch in Sachen Informationstechnologie. Da ist schnell mal die ein oder andere Fehlprognose dabei. Und auch echte IT-Größen liegen mal daneben. So schafft es so manch eine Aussage zum Kultstatus - besonders wenn sie aus heutiger Sicht so gar keinen Sinn ...

