Das Geschäft mit Vakuumventilen für die Halbleiterindustrie boomt, und die VAT Group ist einer der größten Profiteure. Dies zeigen auch die Anfang August publizierten Zahlen für das 1. Halbjahr 2022. Die Aktie bleibt insbesondere mittelfristig weiter aussichtsreich.Der Mangel an Halbleiterchips und hoher Innovationsdruck im Chipsektor halten die Ausrüstungsinvestitionen in den Sektor hoch.Anzeige:Davon profitieren insbesondere Chipausrüster wie die VAT Group (CH0311864901). Dies bestätigten erneut die am 04.08.2022 publizierten Zahlen ...

