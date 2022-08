von Lars Winter, Euro am SonntagDer Biosimilarkandidat des ophthalmologischen Blockbuster-Arzneimittels Ranibizumab ist in Großbritannien bereits zugelassen und soll im Lauf des Sommers auch in Europa die Erlaubnis erhalten. Am 2. August hat die US-Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht für die Staaten geben. Formycon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...