"Wenn digitale Transformation richtig umgesetzt wird, kann aus einer Raupe ein Schmetterling werden", sagte George Westermann von der MIT Sloan Initiative für digitale Wirtschaft. Um diesen treffenden Vergleich auf die Börse zu beziehen, muss man sich nur die Tech-Branche ansehen. Wenn die innovative Technologie eines Unternehmens ankommt und funktioniert, dann können aus den Unternehmen Wachstumswunder und sogar Big Player werden. Das haben einige Tech-Konzerne in den letzten Jahren bewiesen. Ein Beweis: Die einzigen vier börsennotierten Unternehmen, welche über 1 Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung verfügen, sind allesamt der Tech-Branche zuzuordnen. Gleiches gilt für die großen 5 der Börse.

Die Top 5 der Börse nach Marktkapitalisierung

Tesla (ISIN: US88160R1014): 828 Milliarden US-Dollar

Amazon (ISIN: US0231351067): 1,2 Billionen US-Dollar

Alphabet (ISIN: US02079K3059): 1,3 Billionen US-Dollar

Microsoft (ISIN: US5949181045): 1,9 Billionen US-Dollar

Apple (ISIN: US0378331005): 2,4 Billionen US-Dollar

Besonders spannend ist, dass jedes der Unternehmen eine Technologie beigesteuert hat, die kaum mehr wegzudenken ist. Was wäre die Welt ohne das iPhone von Apple? Was ohne die Software von Microsoft? Was ohne die Suchmaschine Google von Alphabet? Was ohne die Möglichkeit, zu jeder Zeit etwas bei Amazon zu bestellen? Und was ohne die voranschreitende E-Mobilität, die den Verbrennungsmotor ablösen soll, welche Tesla antreibt? Tech-Unternehmen können wohl schneller als die Konzerne der meisten anderen Branchen als Wachstumswunder auftreten, da sich ihre Trends in einer digitalen Welt schnell ausbreiten und diese prägen können. Doch nach dem jüngsten Tiefflug vieler Tech-Aktien kam die Frage auf, wie wahrscheinlich es ist, dass sie im Schnitt dauerhaft stärker wachsen als der Markt. Die Antwort dürfte in den neuen Technologien und den ambitionierten Unternehmen liegen, welche mit ihnen aufwarten.

Tech-Aktien: Innovative Unternehmen rund um Technologie

Fandifi Technology Corp. (ISIN: CA3024371088): Ein Ort, der Fan-Engagement und Vorhersagen miteinander verbindet. Diese Vision hatte das kanadische Unternehmen als es eine digitale Plattform schuf. Eine moderne Vision, die in die Zeit passt, ist bei Tech-Unternehmen der Grundstein dafür, dass sie zu Wachstumswundern an der Börse werden können. Bei Fandifi Technology Corp. könnte das der Fall sein, denn die Open-Source-Plattform bringt moderne Formen von Engagement und Communities mit angesagten Bewegungen wie eSports zusammen. Dafür nutzt der Konzern Elemente des maschinellen Lernens und ein neuronales Netz. Herausgekommen ist ein Social-Engagement-Tool, welches Nutzerinnen und Nutzer mit Entwicklerinnen und Entwicklern zusammenbringen kann. Seit 2021 ist Fandifi Technology Corp. auch an der deutschen Börse angekommen.

Autodesk (ISIN: US0527691069): In den Bereichen der 2D Technologie und der 3D Technologie gehört der US-Konzern bereits zu den Marktführern. Die Möglichkeiten und das Potenzial des Unternehmens sind groß, da die Software sowohl bei Computer-Animationen, in der Bau-Industrie, als auch der Automobil-Industrie Verwendung finden.

Match Group (ISIN: US57667L1070): Wenn eines nicht aus der Mode kommt, dann der Wunsch des Menschen nach Zuneigung, Nähe und Liebe. Dating-Apps haben daher eine riesige potentielle Zielgruppe. Zur Match Group gehören beispielsweise die Apps Tinder und Meetic.

Verlieren die Tech-Aktien ihre Vormachtstellung an der Börse?

Die Entwicklung der Tech-Branche ist eindrucksvoll so rasant vonstattengegangen, wie es mit den Entwicklungen in anderen Branchen kaum zu vergleichen ist. Die Digitalisierung und andere Trends sorgen dafür, dass der Nährboden für immer neue und innovative Technologien immer besser wird. Das könnte darauf hindeuten, dass die Tech-Aktien ihre Vormachtstellung auch in Zukunft halten können - allerdings nur, wenn moderne Unternehmen mit ihren Ideen und Innovationen auf den Markt strömen.

