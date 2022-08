Exklusive Forschung zum Fortschritt der Geschlechtergleichstellung in den letzten 25 Jahren in 18 lateinamerikanischen Ländern enthüllt

Mary Kay Inc. setzt seine Unterstützung für Unternehmertum, Empowerment und Vordenkertum von Frauen als Sponsor der Cornerstone Conference 2022 des International Women's Forum (IWF) fort. Die Konferenz, die am 17. und 18. Mai in Santiago stattfand, versammelte Entscheidungsträger aus aller Welt, die die dringendsten Herausforderungen hinsichtlich des Fortschritts bei der Geschlechtergleichstellung in der Region Lateinamerika erörterten.

Zum allerersten Mal gab das IWF bahnbrechende Forschungsarbeiten, die durch Mary Kay finanziert werden, im Rahmen seines jährlichen Konferenzprogramms in Auftrag. Die von Latinobarómetro, eine von Marta Lagos gegründete Organisation, durchgeführte Studie mit dem Titel "Lateinamerikanische Frauen: Demokratie und Gesellschaft aus geschlechtsspezifischer Perspektive" ist die allererste Analyse eines Vierteljahrhunderts (1995-2020) der öffentlichen Meinung und Einstellung gegenüber und von Frauen zu Fragen der Geschlechtergleichstellung in 18 lateinamerikanischen Ländern.

"Marta Lagos, eine der weltweit führenden Meinungsforscherinnen, hat wichtige Erkenntnisse aus über 25 Jahren Geschlechterforschung ihrer Firma Latinobarómetro enthüllt. Seit Jahrzehnten ist sie am Puls Lateinamerikas und verfolgt Veränderungen in der Einstellung zu Politik, Gesellschaft und Kultur", sagte Stephanie O'Keefe, CEO des International Women's Forum. "Wir sind wirklich stolz darauf, diese wichtigen Ergebnisse dank unserer Partnerschaft mit Mary Kay mit der Welt zu teilen."

"Heute ist die Erhebung von Geschlechterdaten mehr denn je entscheidend für die Interessenvertretung und die politische Arbeit. Ich freue mich sehr, dass Mary Kay diese beeindruckende Forschungszusammenstellung "Lateinamerikanische Frauen: Demokratie und Gesellschaft aus geschlechtsspezifischer Perspektive" unterstützt. Es liegt in unserer kollektiven und individuellen Verantwortung, aus den Erfahrungen von Frauen in Lateinamerika zu lernen und diese Daten zu nutzen, um weiter auf die Gleichstellung der Geschlechter in der Region und auf der ganzen Welt zu drängen", sagte Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bei Mary Kay Inc.

Diese Studie deckt nicht nur die wichtigsten Veränderungen in den Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen lateinamerikanischer Frauen in den letzten 25 Jahren auf, sondern befasst sich auch mit den Hindernissen für Veränderungen. Die neuesten Daten wurden im Oktober 2020 am Ende der ersten Welle der COVID-19-Pandemie erhoben und spiegeln daher die anfänglichen Auswirkungen der Pandemie und den Rückschlag auf die Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter wider, die wir weltweit erlebt haben.

453.817 Interviews, die im letzten Vierteljahrhundert von Latinobarómetro in 18 lateinamerikanischen Ländern von 1995 bis Oktober 2020 geführt wurden.

Länderliste: Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbien, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.

Die Studie ist in Spanisch und Englisch verfügbar.

