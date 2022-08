Für Kaffeeliebhaber führt an Starbucks zumindest in größeren Städten, an Flughäfen und Bahnhöfen kein Weg vorbei. Allein hier in München zähle ich sage und schreibe acht Starbucks-Filialen in Zentrumsnähe. Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 betrieb die Starbucks Coffee Deutschland GmbH hierzulande rund 160 Kaffee-Bars. Damit liegt der Champion auf dem vierten Platz...

Den vollständigen Artikel lesen ...