In der abgelaufenen Handelswoche gewann die Zuversicht vor allem mit Blick auf das Ausmaß der erwarteten Zinserhöhungen in den USA wieder die Oberhand, wozu auch US-Konjunkturdaten beitrugen. In der Folge konnten die Aktienmärkte zulegen, der US-Dollar gab gegen den Euro nach und auch die Edelmetalle profitierten von diesem Sentiment.Goldpreis bricht Abwärtstrend-LinieIn der Berichtswoche standen die Märkte wieder im Zeichen der Hoffnung, nämlich jener nach einem weniger starken Zinserhöhungszyklus in den USA. Dies zu ...

