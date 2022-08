Der moderne Investor und die moderne Investorin vertreten eine Anlagestrategie mit einem grünen Anstrich. Eine These, die bestimmt nicht auf alle zutrifft. Aber auch eine These, für die es eine ganze Menge Hinweise gibt. Wer einen genauen Blick an die Börse wirft, der merkt, dass es neben den klassischen Kriterien wie Sicherheit, Rentabilität und Liquidität mittlerweile auch andere Faktoren gibt, die immer wichtiger werden. Die Rede ist von ethischen, nachhaltigen, ökologischen und sozialen Investmententscheidungen. Auch eine gute Unternehmensführung und das Vertreten von Werten wird für Investorinnen und Investoren immer wichtiger. Ganz klar: Grün ist dabei die Modefarbe der Finanzindustrie geworden.

Nachhaltigkeit in der Geldanlage ist für viele Anlegerinnen und Anleger zur Voraussetzung geworden. Eine wichtige Rolle spielen die ESG-Kriterien der Nachhaltigkeit. ESG steht für folgende Faktoren:

Environmental (Die Umwelt und den Umweltschutz)

Social (Die gesellschaftliche Verantwortung)

Governance (Eine gute Unternehmensführung)

Der Standard der nachhaltigen Investments inklusive der ESG-Kriterien ist für viele Investorinnen und Investoren nicht mehr wegzudenken. Dieser wird daher in viele verschiedene Bereiche und Branchen übertragen. Auch in der Immobilienbranche ist die Farbe Grün schwer in Mode gekommen.

Von Immobilien über Windkraft bis hin zu Photovoltaik: alles grün?

Linus Digital Finance (ISIN: DE000A2QRHL6): In der Immobilienbranche ist die Trendfarbe besonders leicht wahrzunehmen, weil die "Green Buildings" immer zahlreicher werden und immer deutlicher wird, dass sie Gegenwart und Zukunft sein dürften. Es haben sich bereits einige Metropolen dazu verpflichtet, ab dem Jahr 2030 nur noch klimaneutrale Bauten zu genehmigen. Unter anderem New York hat die entsprechende "Net Zero Carbon Buildings Declaration" unterzeichnet. Auch in Deutschland wird das umweltfreundliche Bauen von Jahr zu Jahr und Monat zu Monat populärer. Immer mehr Immobilienfonds und Immobilienunternehmen haben zahlreiche grüne Projekte im Portfolio. Auch das deutsche FinTech Linus Digital Finance setzt auf eine Menge von modernen Immobilienprojekten. Das Unternehmen aus Berlin hat eine digitale Plattform entwickelt, auf der Investorinnen und Investoren an den spannenden Immobilienprojekten teilhaben können. Unter Integration der ESG-Ziele sorgt Linus Digital Finance damit dafür, dass auch durch Immobilienaktien ein grüner Anstrich in das Portfolio kommen kann.

Nordex (ISIN: DE000A0D6554): Eine klassisch grüne Branche ist die der Windenergie. In dieser gehört Nordex zu den weltweit führenden Unternehmen. Der deutsche Konzern unterhält vor allem leistungsstarke Onshore-Anlagen. Ein grünes Unternehmen, das zu einer modernen und nachhaltigen Anlagestrategie passt.

SMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9): Diese Faktoren treffen auch auf die Solarenergie und das deutsche Unternehmen SMA Solar zu. Der Konzern vertreibt, produziert und entwickelt Komponenten für die Photovoltaikindustrie. Solarenergie ist dabei grüne Energie, so viel ist klar.

Wie kann ein Portfolio grüner werden?

UniNachhaltig Aktien Deutschland (ISIN: DE0009750117): Nachhaltigkeits-Fonds sprießen geradezu wie Pilze aus dem Boden und stellen eine gute Option dar, ein grünes Portfolio abzurunden. Top-Holdings dieses Fonds sind Linde (ISIN: IE00BZ12WP82), SAP (ISIN: DE0007164600), Siemens (ISIN: DE0007236101), Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000) und Allianz (ISIN: DE0008404005).

Eine Umschichtung von Kapitale in nachhaltige Anlagen ist nicht einfach und ohne Zweifel auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Allerdings bieten einige Branchen und Bereiche historische Anlagechancen. Immer mehr Unternehmen versuchen auch Branche einen grünen Anstrich zu verleihen, in denen dieser nicht typisch war. Die Optionen werden daher zahlreicher und reichen von hellgrün bis dunkelgrün.

