Gelockerte Coronabeschränkungen und gesteigerte Reiselust heben das Reiseaufkommen im Jahr 2022 wieder deutlich an. Das macht sich auch im Markt der Online-Fahrdienste positiv bemerkbar. Laut Statista dürften hier die globalen Umsätze von 276 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr um über 20 Prozent im kommenden Jahr ansteigen. In der aktuellen Ausgabe von DER AKTIONÄR stellt Ihnen die Redaktion die wichtigsten Player in diesem Markt vor und beleuchtet das langfristige Potenzial der Geschäftsmodelle. ...

