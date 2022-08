Die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) ist zumindest mit Blick auf die Börsenwertung mehr als die Summe der Einzelteile wert. Wenn wir den Buchwert je Aktie mit dem aktuellen Kurs ins Verhältnis setzen, so sehen wir in der Regel eine Prämie, die wir für die Aktie bezahlen. Ein mehr oder minder aktueller Einblick gefällig? Sehr gerne. Berkshire Hathaway kam zum Ende des Jahres 2021 auf einen Buchwert je Aktie von in etwa 233 US-Dollar. Bei einem momentanen Kursniveau von 301 US-Dollar liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...