Am deutschen Aktienmarkt zeigte sich zuletzt eine überraschend stabile Tendenz. Angesichts der abflauenden Berichtssaison bei den Unternehmen und der eher dünnen Datenlage auf konjunktureller Seite dürften es DAX und Co in der neuen Woche aber etwas ruhiger angehen lassen. Im Leitindex rückt eine Chart-Trendlinie in den Fokus.Der DAX +0,74% kletterte am Freitag-Nachmittag mehrmals knapp über die vielbeachtete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...