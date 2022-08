München (ots) -Drei Spiele, 2 Siege: Deutschlands U 20 schafft nach einem 3:2-Erfolg gegen die Schweiz schon vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Kanada. Platz 3 ist vor dem letzten Gruppenspiel gegen Schweden (Dienstag, ab 04 Uhr morgens) schon sicher für das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter, der meinte: "Überwogen haben die guten Sachen im Spiel. Wenn wir Schweden Paroli bieten wollen und die auch herausfordern wollen, dann müssen wir über 60 Minuten konstant so spielen wie 50 Minuten gegen die Schweiz."Die Viertelfinals starten am Mittwoch. MagentaSport zeigt die deutschen Partien sowie die k.o.-Spiele live und kostenfrei.Der Link zum deutschen Sieg gegen die Schweiz: www.youtube.com/watch?v=-awlTJbqsAcDie Termine im Überblick14. August, Sendestart 4 Uhr, Deutschland-Schweiz 3:216. August, Sendestart 4 Uhr, Schweden- Deutschland17. August, Sendestart 18 Uhr, VF 117. August, Sendestart 21.30 Uhr, VF 218. August, Sendestart 1 Uhr, VF 318. August, Sendestart 4.30 Uhr, VF 419. August, Sendestart 22 Uhr, HF 120. August, Sendestart 2 Uhr, HF 220. August, Sendestart 22 Uhr, Spiel um Platz 321. August, Sendestart 2 Uhr, FinalePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5296401