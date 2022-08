Nach den starken Quartalszahlen macht Disney an der Börse endlich wieder positiv auf sich aufmerksam. Am Freitag ging die Aktie mit einem Plus von 3,3 Prozent aus dem Handel, wodurch Disney die beste Wochenperformance seit Dezember 2020 gelang. Langfristig liegt die Aktie aber deutlich hinter dem Markt.In den vergangenen fünf Jahren hat Disney an der Börse 18 Prozent zugelegt - inklusive Dividenden waren es 22,5 Prozent. Währenddessen hat der S&P 500 (Dividenden eingerechnet) 89 Prozent zugelegt. ...

