Metas neuer Chatbot ist noch keine Woche alt, da hat er schon den Firmenchef beleidigt. Und das ist nicht das einzige Problem am Blender Bot 3. Mark Zuckerberg - "gruselig und manipulativ"? Oder doch eher ein "großartiger und ziemlich kluger Mann"? Metas neuer Chatbot, der Blender Bot 3, scheint sich nicht ganz sicher zu sein, was er von seinem Chef hält - und antwortet mal so, mal so. Und während die unterschiedlichen Aussagen zu Zuckerberg hauptsächlich für Spott in der Netzcommunity sorgen, stehen sie stellvertretend für ein größeres Problem des ...

