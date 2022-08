SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesischen Solarmodule- und Solarzellen-Produzent JinkoSolar Holding würde auf die Forbes-Liste von innovativen Technologieunternehmen in China gesetzt. Die JinkoSolar Holding (NYSE: JKS), gab am 12. August 2022 heute bekannt, dass das Unternehmen in die Top 50 der Forbes...

Den vollständigen Artikel lesen ...