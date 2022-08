Frankfurt (ots) -



Je mehr über die Hausdurchsuchung von Donald Trumps Anwesen bekannt wird, desto deutlicher wird: Die Vorwürfe des ehemaligen US-Präsidenten, der Republikaner sowie Trumps aufgeputschten Fans sind nicht nur haltlos, sie sind irreführend. US-Justizminister Merrick Garland hat keinen politischen Feldzug gegen den notorischen Lügner Trump geführt, um dessen erneute Präsidentschaftskandidatur zu torpedieren. Vielmehr haben die Beamtinnen und Beamten geheime Unterlagen in Mar-a-Lago gefunden. Dieser Punktsieg der Demokraten beruhigt die Republikaner nicht. Sie unterstützen schon zu lange Trump bedingungslos und heizen die ohnehin angespannte Stimmung lieber weiter auf, um mittels der fortgesetzten Radikalisierung wieder an die Macht zu kommen. Dafür schrecken sie vor nichts zurück und lenken auch nicht ein, wenn nach der Hausdurchsuchung ein FBI-Büro attackiert wird. Stattdessen halten weiter an der Verschwörungstheorie fest, wonach Trump der angebliche Wahlsieg gestohlen worden sei.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5296610

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de