Stramme Leistung...: Wochenrückblick KW 32-2022 - Bäume wachsen nicht in den Himmel!

Eine stramme Leistung legte der DAX in den vergangenen rund vier Wochen auf das Parkett! Denn um gut 1.000 Punkte konnte der Deutsche Leitindex zulegen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

trotz dieser zugegebenen Glanzleistung, auch vergangene Woche wieder, in der der Dax +1,63 %, der Dow Jones +2,92 % und der Nasdaq 100 +2,71% zugelegt hat, ist unserer Meinung nach dennoch nicht alles eitel Sonnenschein. Wir gehen davon aus, dass der Rallye langsam die Puste ausgehen wird. Wir rechnen schon deshalb mit einem baldigen abkippen nach unten, da die derzeitigen Rahmenbedingungen eigentlich nicht für eine längerfristige Rallye sprechen.

Steigende Kurse nur eine Eindeckungsrallye?

Laut dem Nachrichtendienst Blomberg stehen die Hedgefonds, vor allem in den USA, noch auf der Shortseite. Die Investitionsquote ist noch sehr niedrig. Das könnte den Schluss zulassen, dass die laufende Bärenmarktrallye den ein oder anderen Hedgefonds zum Eindecken zwingt, oder ein Umdenken unter den ersten Investoren stattfindet. Diese dadurch generierte Kraft könnte noch für einen entspannten August sorgen, bevor es wieder ungemütlicher werden könnte.

US-Arbeitsmarkt präsentiert sich weiterhin sehr stark!

Mit einem Zuwachs von 528.000 neuen Arbeitsplätzen außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors wurden die erwarteten Juli-Zahlen von 250.000 regelrecht pulverisiert. Gerade die Bereiche Gast- und Freizeitgewerbe legten kräftig zu, gefolgt von Fachdienstleistern, dem Gesundheitswesen und öffentlichen Angestellten.

Entsprechend besser sah auch die Arbeitslosenquote aus, die um weitere 0,1 Prozentpunkte auf 3,5 % gefallen ist. Das entspricht annähernd dem Fünfzigjahrestief, das kurz vor Pandemiebeginn erreicht wurde. Dieses Niveau definiert die Notenbank als Vollbeschäftigung!

Berichtssaison ist so gut wie gelaufen! Aber ACHTUNG, es ist nicht alles Gold was glänzt!

Bei der fast abgeschlossenen US-Berichtssaison müssen wir genauer hinschauen, und nicht gleich bei der Zusammenfassung der Zahlen in Jubelstimmung verfallen. Natürlich sehen die nackten Zahlen an sich gut aus, wenn man sieht das die Gewinne im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 % gestiegen sind, während die Analysten lediglich mit einem Plus von rund 4 % gerechnet hatten. Allerdings erkennt man bei genauerem Hinsehen, dass der Energiesektor das höchste Gewinnwachstum aller Sektoren lieferte, und mit einem fast 300 % anstieg viele schlechtere Zahlen untergehen ließ. Rechnet man den Energiesektor raus, hätte der S&P 500 einen Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahr von 3,7 % hinnehmen müssen.

In Deutschland brummt die Elektro- und Digitalindustrie!

Wenn derzeit neben dem Transportwesen weitere Sektoren richtig brummen, dann sind es die Elektro- und Digitalindustrie! Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres lagen die Bestellungen fast 13 % über denen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Juni legte der Sektor sogar um nochmals 0,5 % gegenüber dem Vormonat zu. Da Bäume bekanntermaßen nicht in den Himmel wachsen, sehen wir auch hier langsam erste reinigende Gewitterwolken aufziehen.

Während sich die Aktienmärkte schon etwas "heiß gelaufen" haben, tendieren die Rohstoffe noch schwach. Zwar konnten auch diese in der vergangenen Woche zulegen, wie zum Beispiel Gold, rund +1,6 %, Silber und Zink sogar +4,6 % und Kupfer rund +3,7 %. Hier rechnen wir bald mit einem "Umswitchen", da die riesigen Infrastruktur-Konjunkturprogramme der Regierungen immer mehr an Fahrt gewinnen. Und ohne Rohstoffe geht da nun einmal nichts!

Deshalb sind wir für Rohstoffe auch langfristig deutlich positiver gestimmt. Viele weitere Gründe, die für Investments in Rohstoffaktien und Edelmetalle sprechen, finden Sie in unserem folgenden Wochenrückblick.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Intro-Bild: stock.adobe.com

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,CA05208W1086,CA68827L1013,CA2327492005,CA89901P1071,CA38149E1016,CA0548271000,CA89131L1085,CA25471U1003,JE00BF0XVB15,CA5651271077,CA13000C2058,CA02075W1059,CA92625W5072,CA48575L2066,CA5777891006,CA4620481099,CA45935R1055,CA36117T1003,CA38071H1064,CA21024C1014,CA02075X1033,CA8875891092,CA50545P3097,GB00BNR45554