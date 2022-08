Anteilseignern von Moderna dürfte zuletzt das Lachen vergangen sein. Denn für den Kurs ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von 8,13 Prozent. An drei der fünf Sitzungen erlitt der Titel Kursverluste. Den härtesten Rückschlag erlitt Moderna dabei am Dienstag mit einem Minus von 7,99 Prozent. Sind jetzt die Bären am Zug oder geht es bald wieder aufwärts?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Bei Moderna steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Das wichtige 4-Wochen-Tief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...