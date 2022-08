Tieftraurige Gesichter gab es zuletzt bei Evotec-Aktionären zu sehen. So gab der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche 3,41 Prozent nach. An ein der fünf Sitzungen ging es für die Aktie nach unten. Dabei war Evotec am Dienstag mit einem Minus von 1,55 Prozent regelrecht unter die Räder gekommen. Die Bären schwingen nun also erst einmal den Taktstock oder gelingt es den Bullen zurückzuschlagen?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Die Technik bleibt trotz dieses Abschlags positiv. Denn bis zum jüngsten Top fehlen derzeit nur zwei, drei feste Sitzungen. Immerhin genügt ein Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...