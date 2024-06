In den vergangenen Tagen konnnte Barrick Gold massiv zulegen. Denn im Vergleich zum Vorwochenschluss kletterten die Notierungen um 3,31 Prozent an. Die Aktie beendete drei der vier Tage im grünen Bereich. Das Plus von 3,35 Prozent am Donnerstag bedeutete für Barrick Gold einen regelrechten Höhenflug. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ...

