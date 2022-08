Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Haustiere sind für viele Menschen sehr enge Freunde, fast wie ein Familienmitglied. Während der Pandemie haben hierzulande rund zehn Millionen Hunde und fast 17 Millionen Katzen geholfen, die Einsamkeit zu vertreiben. Was unsere tierischen Freunde brauchen, um sich wohl zu fühlen, weiß Petra Terdenge:Sprecherin: Mit einem Haustier kann man spielen, schmusen oder spazierengehen. Es gibt uns sehr viel. Ein Haustier braucht aber auch viel, sagt Dr. Annika Röcker von der Apotheken Umschau:O-Ton Annika Röcker 19 sec."Haustiere brauchen artgerechte Fütterung und Pflege. Man muss sie auch erziehen, vor allem bei Hunden ist das wichtig. Und man braucht ausreichend Zeit und Platz natürlich. Was auch ganz wichtig ist: dass man regelmäßig zum Tierarzt kommt. Mir hat eine Tierärztin gesagt: jeder Hund und jede Katze sollte mindestens einmal pro Jahr zur Gesundheitsvorsorge gehen."Sprecherin: Während der Corona-Pandemie haben sich viele Menschen ein Haustier angeschafft. Manchmal haben sie erst im Nachhinein gemerkt, wie viel Zeit man braucht, um dem Tier gerecht zu werden:O-Ton Annika Röcker 22 sec."Hunde müssen dreimal pro Tag ungefähr raus, damit sie ihr Geschäft erledigen können, Bewegung haben, sie brauchen auch geistige Beschäftigung. Auch bei Katzen ist das natürlich der Fall, und auch andere Kleintiere brauchen Pflege und Beschäftigung. Dann sollte ich mir überlegen, passt das Tier auch in den kommenden Jahren noch zu mir und meinem Leben? Und wer kümmert sich um das Tier, wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich tageweise nicht da bin?"Sprecherin: Bei Kindern steht oft ein Haustier auf dem Wunschzettel für den Geburtstag oder zu Weihnachten. Die Verantwortung für das Tier liegt aber auch dann bei den Erwachsenen. Bei der Entscheidung spielt das Alter der Kinder ebenfalls eine Rolle:O-Ton Annika Röcker 21 sec."Sind Kleinkinder da? Da ist vielleicht eine Katze oder ein Hund sogar besser, weil die robuster gebaut sind als Kleintiere wie ein Hamster oder ein Kaninchen, das dann, wenn man das ein bisschen zu fest anpackt, darunter leidet. Natürlich sollte man sich auch klar sein, habe ich genügend Geld? Nicht nur die Anschaffung kostet Geld, sondern vor allem der Unterhalt. Das vergessen viele, dass das laufende Kosten sind."Abmoderation: Wichtig ist außerdem, dass es keine Tierhaarallergien gibt und dass die ganze Familie mit der Anschaffung einverstanden ist, schreibt die Apotheken Umschau. Dann können alle mithelfen, sich um das Tier zu kümmern und es zu einem Teil der Familie zu machen.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5296670