Schaffner Holding AG

Schaffner durch länger dauernden Lockdown in China etwas gebremst



15.08.2022 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Luterbach, 15. August 2022 - Der Lockdown in China aufgrund der Covid-Situation hat zu Beginn des zweiten Halbjahrs 2021/22 den Geschäftsgang von Schaffner belastet. Die Abriegelung ganzer Wirtschaftsregionen verunmöglichte den Zugang zu den lokalen Absatzmärkten, wovon sowohl die Industrial Division als auch die Automotive Division betroffen waren. Darüber hinaus war Schaffner mit der vorübergehenden Schliessung der Fertigung in Schanghai sowie Verzögerungen bei der Auslieferung von Produkten konfrontiert. Schaffner wird den dadurch verursachten Rückstand aufholen. Da der Lockdown länger dauerte als erwartet und erst Anfang Juni aufgehoben wurde, wird dies allerdings bis ins kommende Geschäftsjahr (1. Oktober 2022 bis 30. September 2023) dauern. Für die Automotive Division kommt erschwerend hinzu, dass der Automobilsektor weiterhin unter Engpässen bei Elektronikkomponenten leidet. Trotz dieser Unwägbarkeiten erwartet die Schaffner Gruppe aus heutiger Sicht, dass sie die für das gesamte Geschäftsjahr 2021/22 kommunizierte Zielsetzung einer Steigerung des Nettoumsatzes von über 5% (fortgeführtes Geschäft) erreichen wird. Die EBIT-Marge im zweiten Halbjahr dürfte leicht über dem Niveau der ersten Jahreshälfte liegen (1. Halbjahr 2021/22: EBIT-Marge von 9.0%). Schaffner wird somit im laufenden Geschäftsjahr ein solides Ergebnis erzielen, allerdings die Guidance, welche eine EBIT-Marge am unteren Rand des mittelfristigen Zielbands von 10 bis 12% prognostizierte, als Folge dieser externen Einflüsse nicht ganz erreichen. Die Schaffner Gruppe wird den Jahresbericht 2021/2022 am 6. Dezember 2022 publizieren. Kontakt

Schaffner Holding AG, Investor Relations und Medienstelle: c/o Dynamics Group, Zürich

Thomas Balmer, +41 79 703 87 28 / Edwin van der Geest, +41 79 330 55 22

investor-relations@schaffner.com Finanzkalender

6. Dezember 2022 Publikation des Jahresberichts 2021/22

10. Januar 2023 27. ordentliche Generalversammlung

