Am Donnerstag letzter Woche hatte Photon Energy sehr gute Q2-Zahlen vorgelegt und seine Prognosen für Umsatz und EBITDA im GJ22 um 31 % bzw. 33 % angehoben. Die Telefonkonferenz am Freitag lieferte mehr Informationen über die zugrunde liegende operative Dynamik, die zu der Anhebung führte. In Anbetracht der Forward-Preise für die Stromerzeugung sowie der gesicherten Lieferungen und Vorbestellungen im Handelsgeschäft scheint die Visibilität für das zweite Halbjahr recht hoch zu sein, was die angehobenen Aussichten untermauert. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 4,20. Wenn sich die aktuellen Strompreistrends bis 2023 fortsetzen, besteht weiteres Aufwärtspotenzial. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/research/Photon%20Energy%20NV





