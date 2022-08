Der Kochboxenversender hat im zweiten Quartal vom US-Geschäft profitiert. Sowohl die Zahl der Bestellungen als auch die georderten Mahlzeiten stiegen, verglichen mit den restlichen Märkten, deutlich stärker. Der Konzernumsatz der Monate April bis Juni stieg gegenüber dem Vergleichszeitraum um rund ein Viertel auf knapp 2 Mrd. Euro. Höhere Kosten reichte HELLO FRESH nach eigenen Angaben nicht komplett an die Kunden weiter. Entsprechend ging der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) um 7,5 % auf 145,9 Mio. Euro zurück. Hier war allerdings mit einem deutlicheren Rückgang gerechnet worden. Die dazu gehörende Marge reduzierte sich um 2,6 Prozentpunkte auf 7,5 %. Damit bestätigte das Unternehmen seine vorläufige Zahl zum Quartalsumsatz und konkretisierte die bereits bekannte Spanne für den operativen Quartalsgewinn von 140 bis 150 Mio. Euro. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.





HELLOFRESH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de