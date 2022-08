Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Glarner Kantonalbank (ISIN CH0189396655/ WKN A116HQ) (GLKB) erzielt im ersten Halbjahr 2022 ein gutes Ergebnis, so die Glarner Kantonalbank AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Insbesondere im Lichte der durch COVID-19 und den Ukraine-Krieg verschärften wirtschaftlichen Lage mit steigenden Zinsen, unter Druck stehenden Aktienmärkten, globalen Lieferengpässen und höheren Energiepreisen, bewertet die Bank die operative Leistung positiv. Die Hypothekarforderungen verzeichnen ein Plus von 126 Millionen Franken und das Mandantengeschäft im Bereich "bitubi" entwickelt sich erfreulich. Der Betriebsertrag erhöht sich um 4,2 Prozent auf 46,3 Millionen Franken, während der Reingewinn 11,6 Millionen Franken beträgt. ...

