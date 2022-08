Der Belgier Stoffel Vandoorne hat die Formel-E-Meisterschaft gewonnen. Beim abschließenden Rennwochenende in Seoul reichten dem Mercedes-EQ-Piloten ein fünfter und ein zweiter Platz zum Titelgewinn. Auch die Herstellerwertung ging das zweite Jahr in Folge an Mercedes. Mit den Rennen 99 und 100 in der Geschichte der Formel E gastierte die Elektro-Rennserie erstmals in Südkorea - eigentlich war das ...

