An der Börse Xetra notiert die Aktie Uniper am 12.08.2022, 09:09 Uhr, mit dem Kurs von 6.86 EUR. Die Aktie der Uniper wird dem Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" zugeordnet. Unser Analystenteam hat Uniper auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt. 1. Fundamental: ...

