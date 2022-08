Die Aussicht auf ein nachlassendes Tempo bei den von der Fed geplanten Zinserhöhungen haben am Freitag an den US-Börsen wieder die Kurse in die Höhe getrieben. Alle drei wichtigen US-Indizes konnten deutlich zulegen. Der Dow Jones schloss 1,27 % fester bei 33.761 Punkten, während der S&P 500 um 1,73 % auf 4.280 Punkte anstieg. Der zinssensible Nasdaq 100 beendete den Handel mit einem Plus von 2,06 % bei 13.565 Punkten.



An den deutschen Börsen dürfte sich der Dax heute wieder an der Marke von 13.800 Punkten abarbeiten. Fällt diese Hürde wären dann Kurse jenseits von 14.000 Punkten realistisch. Bei den Einzelwerten stand heute Morgen Henkel im Fokus. Der Konsumgüterkonzern hat im ersten Halbjahr den Umsatz dank der guten Nachfrage um 9,9 % auf rund 10,9 Mrd. € gesteigert. Wegen der erhöhten Rohstoffkosten sank das bereinigte Ebit aber von 1,4 Mrd. € im Vorjahreszeitraum auf jetzt 1,16 Mrd. €. Konzernchef Carsten Knobel erhöhte die Umsatzprognose für das laufenden Jahr und peilt jetzt ein Umsatzplus von 4,5 bis 6,5 % (zuvor 3,5 bis 5,5 %) an. Die Ergebnisprognose (Ebit-Marge von 9 bis 11 %) wurde bestätigt. Der Dax knüpfte an die guten US-Vorgaben an und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,38 % bei 13.847 Punkten.





HENKEL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de