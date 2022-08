BMW will laut einem Medienbericht ab 2025 Brennstoffzellen-SUV in Großserie produzieren. BMW hatte bisher nur bestätigt, den iX5 Hydrogen noch in diesem Jahr in Kleinserie anbieten zu wollen. Das berichtet das japanische Wirtschaftsblatt Nikkei unter Berufung auf BMW-Vertriebschef Pieter Nota. Laut Nikkei plant BMW in Kooperation mit seinem Technologiepartner Toyota, 2025 mit der Massenproduktion ...

